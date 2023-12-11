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Haberler Muğla Muğla'da şaşkına çeviren olay! Ayak topuğundan 37 santim tel çıktı

Muğla'da şaşkına çeviren olay! Ayak topuğundan 37 santim tel çıktı

Muğla'da 58 yaşındaki kadının yaşadığı olay şaşkına çevirdi. Ayağı ağrıdığı için hastaneye giden kadının topuğunun üstünden 37 santimetre uzunluğunda tel çıktı. Telin nereden geldiğini araştıran kadın, daha önce operasyon geçirdiği ikisi özel üç hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

İHA
Muğla’da şaşkına çeviren olay! Ayak topuğundan 37 santim tel çıktı

Muğla'nın Menteşe yaşayan Nazika Kandemir, evde oturduğu sırada topuğunda bir ağrı hissetti. Ağrının geldiği bölümden tel çıktı. Bu şekilde bir telin kendi kendine çıkmasına ve hatta bacağında olmasına bir anlam veremeyen Kandemir ve ailesi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede Kandemir'in ayağından 37 santimetre uzunluğunda tel çıkarıldı. Ardından çekilen röntgende Kandemir'in ayağında 5 parça halinde başka tellerin olduğu ortaya çıktı.

SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Telin nereden geldiğini bulmak için ikisi özel olmak üzere hastane yönetimleri ile görüşen aile bir cevap alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nazika Kandemir, "Bu olay olmadan önce ayağımda kaşıntı ve bazen ağrı hissediyordum. Bir anda bu tel çıktı. Hastaneye gittik, ayağımda 5 parça halinde başka tellerin de olduğu söylendi. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Fakat bu telin nereden geldiğini öğrenmek, bir ihmal varsa ortaya çıkmasını istiyorum" diyerek avukatı kanalıyla olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu

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