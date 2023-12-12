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Haberler Muğla Bodrum'da korkunç manzara

Bodrum'da korkunç manzara

Muğla'nın Bodrum ilçesinde derisi yüzülmüş halde bir tilki, çöp konteynerinin yanına atılmış halde bulundu. Hayvanın vücudundaki tüm derinin nizami bir şekilde yüzüldüğü görüldü.Polis, olayın faillerinin tespit etmeye çalışıyor.

İHA
Bodrum’da korkunç manzara

Konacık Mahallesi Adalı Sokak ile Ali Paşa Sokak kesişiminde bulunan çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş halde bir hayvan ölüsü bulundu. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Önce yavru bir köpeğe ait olduğu sanılan hayvanın, ekiplerin yaptıkları inceleme sonrasında bir tilkiye ait olduğu belirlendi. Hayvanın vücudundaki tüm derinin nizami bir şekilde yüzüldüğü görüldü.

Hayvanın ölüsü ekipler tarafından incelenmek üzere bölgeden alınırken, olayın faillerinin tespit edilmesi için araştırma başlatıldı.

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