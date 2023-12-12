Kayınvalidesinin boğazını kesip bıçaklamıştı! Katil damat Facebook’tan seri katil filmleri önerisi istemiş

Muğla'da 17 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Kızlan Mahallesi'nde cinayet işlendi. Sevgi Ağı ile kızı Özlem Tutlu ve işsiz damadı Ali Murat Tutlu arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ali Murat Tutlu, ekmek bıçağı ile kayınvalidesi Sevgi Ağı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Sevgi Ağı yaşamını yitirdi, Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu gözaltına alındı. Damat Tutlu, savcılıktaki ifadesinde, kayınvalidesi Sevgi Ağı ile altlı üst oturduklarını belirterek, "Ailevi sebeplerden dolayı burayı terk etmek istiyorduk. Eşimle beraber buradan ayrılarak, kendi ayaklarımız üstünde durmak istediğimizi kayınvalideme söyledik. Fikirlerimizi beğenmedi. 'Size kahve yapayım' diyerek mutfağa gitti. Mutfaktan aldığı bıçakla Özlem'in üstüne yürüdü ve yatak odasına doğru kovaladı. Durumu görünce arkasından gittim. Eşimi bıçaklamak için hamle yapacağı sırada tutmak zorunda kaldım. Tuttuğum yer bıçağın keskin tarafına denk gelmesi sebebiyle elim kesildi ve bıçak elimde kaldı. Kayınvalidem cüsseli olduğu için karşı koymakta zorlandım. Elimdeki bıçakla kendimi savunarak, hedef gözetmeksizin birden fazla bıçak darbesi vurdum. Daha sonra yere yığıldı. Eşime telefonumu vererek 112'ye haber vermesini söyledim" dedi.