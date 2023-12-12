Muğla’da tesadüfün böylesi! Öğrencisinin kalbi delik çıktı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji stajında örnek Ekokardiyografi yapılan 22 yaşındaki Kağan isimli genç tıbbiyelinin kalbinin delik olduğu ortayla çıktı. Genç tıbbiyeli kendi hocaları tarafından tedavi edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisine Kağan, Kardiyoloji stajındayken örnek amacıyla yapılan ekokardiyografide kalpte büyüme tespit edilmesi üzerine ileri tetkik yapıldı. Yemek borusundan yapılan ayrıntılı ekokardiyografide (transözofageal ekokardiyografi) Atrial Septal Defekt-ASD (Doğuştan kalbin delik olması) belirlendi. Kalpteki delik büyüklüğünün açık ameliyat olmaksızın anjiografide şemsiye yöntemiyle kapalı olarak, tedaviye uygun olduğu görüldü. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Volkan Doğan ve Doç. Dr. Oğuzhan Çelk tarafından öğrencisindeki kalp deliği, girişimsel anjiyografi yöntemi ile hiçbir kesi olmadan kapalı cihaz yerleştirme yolu ile kapatıldı. Dersine giren kardiyoloji uzman hekimleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kalbindeki delik kapatılan 22 yaşındaki tıbbiyeli öğrenci sağlığına kavuştu.

Tesadüfen tespit edilen, ancak gecikmesi durumunda geri dönüşü zor sağlık sorunlarına yol açabilecek bu tarz hastalıklara zamanında tanı konulmasının önemli olduğu açıklandı. Kardiyoloji uzmanı ve aynı zamanda transözofageal ekokardiyografi (TEE) işlemini yapan Prof. Dr. Özcan Başaran, "Genç öğrencimizin kardiyoloji rotasyonunda tesadüfen fark edilen bu rahatsızlık gerçekten genellikle uzun yıllar hiç bir belirti vermeyebilir. Bu tip rahatsızlıklar, tesadüfen başka bir nedenle doktora gittiklerinde, yapılan dikkatli bir muayene sırasında kalpte üfürümün ve bazı ek seslerin duyulması ile kuşkulanılarak ortaya çıkmaktadır. Kesin tanı genellikle kardiyoloji uzmanlarınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konur. Hastaların hemen hemen tümünde tanıyı kesin olarak doğrulamak ve deliğin büyüklüğünü tam olarak belirlemek için transözofajiyal ekokardiyografi (endoskopik olarak yemek borusu aracılığı ile kalbi ayrıntılı görüntüleme) gereklidir" dedi.

İlerleyen yaşlarda hayatı tehdit eden 'doğuştan kalp delikleri' önceden sadece açık kalp ameliyatı ile kapatılabilirken; günümüzde ise ameliyatsız girişimsel yöntemlerle tedavi edilebildiği açıklandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyesinde bu gibi operasyonları yapabilecek nitelikte ve donanıma sahip 'Kalp Merkezi' ile yöresindeki hastalara başka kurumlara sevk etmeden tedavi edilebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.