Öldürülen Rus anne-kızın naaşları teslim alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus paralı asker Andrej Kuslevic'in öldürüp cesetlerini çarşafa sararak sarp araziye attığı, eski eşi Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'nın (15) cenazeleri, ülkelerinde başlatılan kampanyada toplanan yardımın ardından 15 gün sonra yakınları tarafından teslim alındı. Anne Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın cenazeleri yaklaşık 2 haftaya yakın süredir alınmamıştı.

RUS BAŞKONSOLOSLUĞU DEVREDE

3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp, ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı. David Dvizova, toplanan yardımların ardından beraberindeki yakınlarıyla birlikte Rusya'dan uçakla dün Muğla'ya geldi. Anne ve kızının Rusya'ya götürülebilmesi için Rusya Başkonsolosluğu devreye girdi. Muğla'ya gelen David Dvizova ve yakınları tarafından alınan cenazeler, özel cenaze aracı ile havalimanına götürüldü.