Dağlık yerde kaybolmuştu cansız bedeni bulundu

MUĞLA'DA geçtiğimiz Salı günü yakınları ile birlikte çıntar mantarı toplamaya gittiği dağlık alanda kaybolan 77 yaşındaki Fatma Avcı'dan acı haber geldi. Dağlık arazide soğuk havaya rağmen yaşlı kadının bulunması için arama çalışmaları yürüten ekipler, Fatma Avcı'nın cansız bedenine 48 saat sonra ulaştı. Kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Avcı'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaşlı kadının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.