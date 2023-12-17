Uçuruma yuvarlandı hayatını kaybetti

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı olarak hastane kaldırılan şoför hayatını kaybetti. Şükrü Sarıkaya yönetimindeki hafriyat kamyonunu, dün akşam saatlerinde Turunç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İHBAR üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sarıkayailk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. 58 yaşındaki şoför tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarıkaya'nın cenazesinin memleketi Elazığ'a gönderileceği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.