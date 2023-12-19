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Haberler Muğla Milas’ta çöpte kedi ölüleri bulundu

Milas’ta çöpte kedi ölüleri bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir alışveriş merkezi yakınındaki çöp konteynerinde iddiaya göre zehirlenerek telef olmuş altı tane kedi bulundu.

İHA
Milas’ta çöpte kedi ölüleri bulundu

Olay Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul öğrencileri ve çevre sakinleri tarafından Erdal Çerçi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin yanındaki çöp konteynerinde, zehirlenerek telef olduğu düşünülen altı tane kedi bulundu.

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye zabıta ekipleri geldi. Zabıta ekipleri bölgeye çöp kamyonu gönderdi. Bulunan kediler, görevliler tarafından çöp kamyonuna yüklendi. Mahalle sakinleri ve öğrenciler, kedilerin üzerlerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığını, bu nedenle ölümlerin zehirlenme sonucu gerçekleştiğini iddia etti.

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