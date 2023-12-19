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Muğla Menteşe'de trafik kazası! 1 kişi yaralı

Muğla Menteşe'de trafik kazası meydana geldi. Çevre yolunda yaşanan kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Ekiplerin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

İHA
Muğla Menteşe’de trafik kazası! 1 kişi yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K sevk ve idaresindeki 48 AKN 303 plakalı kamyon sağ şeritte seyir halindeyken aynı istikamette arkasından gelen S.U sevk ve idaresindeki 34 BGL 289 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. 34 BGL 289 plakalı araç sürücüsü S.U'nun kaza sonrasında hafif şekilde yaralı olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından S.U Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

S.U'nun hayati tehlikesi bulunmazken ekiplerin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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