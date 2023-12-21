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Haberler Muğla Muğla'da sağanak yağış! Çatılar uçtu, direkler devrildi

Muğla'da sağanak yağış! Çatılar uçtu, direkler devrildi

Meteoroloji'nin uyardığı Muğla'da beklenen sağanak yağış etkili oldu. Marmaris ilçesini etkisi altına alan yağmurla birlikte denizin rengi değişti. Bazı bölgelerde rüzgar nedeniyle çatılar uçtu. Elektrik direkleri devrildi.

AA

Muğla ile ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtınamsı rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muğla’da sağanak yağış! Çatılar uçtu, direkler devrildi

Marmaris ilçesinde etkili olan fırtınamsı rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik direkleri kırıldı.

Muğla’da sağanak yağış! Çatılar uçtu, direkler devrildi

İlçede gece saatlerinde başlayan rüzgarın hızı meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre 55 kilometre olarak ölçüldü.

Muğla’da sağanak yağış! Çatılar uçtu, direkler devrildi

Fırtınamsı rüzgar nedeniyle Osmaniye Mahallesi'nde ağaçlar ve elektrik direkleri kırılarak yola devrildi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Muğla’da sağanak yağış! Çatılar uçtu, direkler devrildi

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

Muğla’da sağanak yağış! Çatılar uçtu, direkler devrildi

Menteşe ilçesinde ise sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muğla’da sağanak yağış! Çatılar uçtu, direkler devrildi

Menteşe'de yağış öğleden sonra şiddetini artırdı. Sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Muğla’da sağanak yağış! Çatılar uçtu, direkler devrildi

Düğerek Mahallesi ile Çevre Yolu'ndaki bazı tarım arazileri ise su altında kaldı.

Bodrum ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Muğla’da sağanak yağış! Çatılar uçtu, direkler devrildi

Trafikte de zaman zaman aksamaların meydana geldiği ilçede belediye ekipleri sıkıntılı bölgelerde devriye yaptı.

Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.

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