Sosyal medyada ’kadın profili ile dolandırıcılık’ operasyonunda 3 tutuklama

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri kentte sosyal medya üzerinden dolandırıldığını ve mağdur olduğu söyleyen vatandaşların ihbarı üzerine geniş çağlı soruşturma başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturmada, sosyal medyada 'kadın profili' ile ekleyip tuzağa düşürdükleri erkeklere kendilerini avukat olarak tanıtıp, 'Konuştuğunuz kişi küçük yaşta' yalanıyla ailesinin şikayetçi olmaması için para talep edildiğini tespit etti.

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından olayla ilgili Ekbercan Kafes (24), Semi İşlek (21) ve Hakkı Baran Boyraz (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerin 6 ayda 10 milyon lira kazanç sağladığı belirtildi. Şüphelilerden Kafes'in hastanede tekniker olduğu diğer 2 şüphelinin ise işsiz olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.