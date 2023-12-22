CHP’nin anketi Muğla’yı karıştırdı

CHP Genel Merkezi'nin anket uygulamasının başladığı tarihte, Muğla'da vatandaşlarla telefon üzerinden yapılan bir ankette, 10 büyükşehir belediye başkan aday adayının 8'inin, 9 Menteşe belediye başkan aday adayının ise 3'ünün ismine yer verildi. Ankette Muğlalılara Menteşe Belediyesi için "Bahattin Gümüş, Gonca Köksal ve Hakan Ünsal" üçlüsünden hangisinin aday olmasının istendiğinin sorulması şaşkınlık yarattı.

ADAY ADAYLARINI ARADILAR

Diğer isimlerin listede yer almamasına tepki gösteren vatandaşlar, sorgulanmayan aday adaylarını telefonla arayıp durumu anlamaya çalıştılar. Tepkiler üzerine dün ankete Gümüş, Köksal ve Ünsal'ın isimlerinin yanında Barış Baykara'nın ismi eklenerek yeni bir anket yapıldı. Vatandaşlara adaylar dışında şahsi hayatlarıyla ilgili sorulan, "Atatürkçülük açısından kendinize kaç puan verirsiniz? Milliyetçilik açısından? Dindarlık açısından?" soruları da tepki çekti.

'ASLA BİR ONAYIMIZ YOK'

Tepkiler üzerine CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. CHP Muğla İl Sekreteri Müge Yenisu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gerek partililerimiz gerekse de vatandaşlarımızdan büyükşehir ve 13 ilçemiz olmak üzere konuyla alakalı şikayet ve rahatsızlık duyduklarını belirttikleri telefonlar aldık, almaya da devam ediyoruz. İl başkanımız nezdinde CHP Muğla İl Başkanlığı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığında 8, İlçe Belediye Başkanlığı aday adaylığında 3 aday olarak kısıtlanması ile ilgili asla bir onayımız yoktur. Yapılan anketler bilgimiz dahilinde değildir."

Yenisu, yapılan anketin genel merkezin resmi anketi olmadığına dikkati çekerek, "Tüm aday adaylarımızın bizler için ayrı değerli olduğunu ifade etmek isteriz. Takdir edersiniz ki anket firmaları/ aday adayları ve diğer siyasi partiler her seçim zamanı olduğu gibi anketler yaptırmaktadır. Ankete ilişkin olarak İl Başkanlığımızdan onay alınmasını zorunlu kılan bir prosedür veya mevzuat söz konusu değil. Gerekli araştırmayı İl Başkanlığımızca yürüttüğümüzü bilmenizi istiyoruz. İl Yönetim Kurulumuzdaki avukatlarımız da gerekli prosedürleri yürütmektedir. Detaylı açıklama yapılması hususu doğarsa bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı

SAHSİ SORULAR ÇİLEDEN ÇIKARDI

- ANKETTE vatandaşlara bazı şahsi sorular da soruldu. Soruların adaylarla ne ilgisi olduğunu anlamayan vatandaşlar tepki gösterdi. O sorular ise şöyle sıralandı: - Size okuduğum ifadeler sizi ne kadar tarif ediyor kendinizi puanlamanızı rica ediyorum; (1-10 puan arasında) - Atatürkçülük açısından kendinize kaç puan verirsiniz? - Milliyetçilik açısından? - Dindarlık açısından? - Sosyal demokratlık açısından? - Yarın milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz? - Ne iş yapıyorsunuz? - Ailenizin aylık geliri ortalama ne kadardır? - Bu gelirle toplam kaç kişi geçiniyor? - Adınızı rica edebilir miyim? (Sadece isim)

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAGDI

- SOSYAL medyada vatandaşların tepkilerinin altına vatandaşlar şu yorumları yaptı: - Üç kişiden hangisi diyor. Geri aradım kapalıydı. - Bugün 5 kez aramıştır. Milas için de 3 aday saydılar. Kapattıkça aradılar. En son engelledim. - Ben yorum yapmıyorum. - Bodrum için 3 aday, Büyükşehir için 8 aday soruldu.