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Haberler Muğla Muğla'da kazaya davetiye çıkaran görüntü! Seyir halinde cep telefonu ile mesajlaştı

Muğla'da kazaya davetiye çıkaran görüntü! Seyir halinde cep telefonu ile mesajlaştı

Muğla'da yolcu taşıyan otobüsün şoförü seyir halinde iken sık sık cep telefonu ile mesajlaştı. Emniyet kemeri de takmadığı görülen şoförün o anları bir yolcu tarafından görüntülenirken otobüs sürücüsüne bin 823 TL idari para cezası yazıldı.

İHA
Muğla’da kazaya davetiye çıkaran görüntü! Seyir halinde cep telefonu ile mesajlaştı

Marmaris-Dalaman Havalimanı arasında yolcu taşıyan MUTTAŞ'a ait yolcu otobüsünün şoförü, seyir halinde iken cep telefonu ile sürekli olarak mesajlaşmasının sosyal medyada yayınlanması sonrası cezadan kurtulmadı.

Olay 20 Aralık tarihinde Dalaman-Marmaris hattında yaşandı. Dalaman havalimanına İsveç'ten gelen bir yolcu Marmaris'e gitmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ'a ait otobüse bindi. Otobüs seyir halinde iken şoför elindeki telefon ile mesajlaşmaya başladı.

Şoförün yol boyunca sık sık cep telefonu ile mesajlaşmasını İsveç'ten gelen yolcu kendi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından otobüs sürücüsü hakkında emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden toplam bin 823 TL idari para cezası yazıldı.

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