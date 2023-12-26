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Haberler Muğla Ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı

Ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı

OSMAN AKÇA
Ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde 20 yaşındaki H.G.'nin kontrolündeki motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.G. yola savrularak başını kaldırıma çarpıp ağır yaralandı.

BİLİNCİ KAPANDI

İHBAR üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olduğu tespit edilen genci ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kazaya karışan araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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