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Haberler Muğla Bodrum yine bildiğiniz gibi: İsale hattı patladı, işletmeleri su bastı

Bodrum yine bildiğiniz gibi: İsale hattı patladı, işletmeleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu ana isale hattının patlaması nedeniyle bazı iş yerleri su altında kaldı. Hattın patlaması üzerine bölgeye gelen ekipler, su akışını kontrol altına alarak hasarı onarmak için çalışmalara başladı. Su kesintisi nedeniyle yarımada'nın güney mahallelerinde geçici bir süre su hizmeti verilemeyecek.

İHA
Bodrum yine bildiğiniz gibi: İsale hattı patladı, işletmeleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattı patladı. Bazı iş yerlerini su basarken, çöken yolda çukur oluştu, yol trafiğe kapatıldı. Aynı noktada 10'un üzerinde patlama olduğu belirtildi.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde ana isale hattı patladı. Patlamayla cadde suyla dolarken, bölgedeki bazı iş yerlerini su bastı. Patlamayla asfaltta çukur oluştu, yol trafiğe kapandı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri tarafından hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada onarım çalışması başlatıldı.

Bu arada, isale hattında aynı bölgede daha önce 10'un üzerinde patlama meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası hattın beslediği Yarımada'nın güney mahallelerinde, bir süre su kesintisi yaşanabileceği belirtildi.

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