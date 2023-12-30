Muğlaspor kulübüne şok! Gürün sözünü tutmadı taraftarlar çıldırdı!

CHP'Lİ Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğlaspor Kulübü tesisini ihaleye çıkarması tepki çekti. Muğlaspor Kulüp tesisinin bulunduğu arsa, 1998 yılında dönemin Muğla Belediye Başkanı Orhan Çakır tarafından kulüp binası ile tesis yapılması ve kullanılması için Muğlaspor'a verildi.

DAHA sonra Başkan Osman Gürün tarafından bina, "tekrar yenileriz" denilerek 10 yıllık tahsis ile sınırlandırıldı. Fakat 10 yılın sonunda tahsis yenilenmeyerek kulübe ihale yolu ile kiralandı.

GEÇEN yıl, 1 yıllık kira bedeli 50 bin lira olan tesis, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Aralık 2023 tarihinde 510 bin lira + KDV'lik bedelle 3 yıllık kira süresiyle ihaleye çıkarıldı. Şampiyonluk yolunda ligde namağlup lider olarak ilerleyen Muğlaspor yönetiminin fiyatın çok yüksek olduğu gerekçesiyle ihaleye girmeyeceği öğrenildi.

YAŞANAN olaya tepki gösteren Muğlaspor Suskunlar Taraftarlar Grubu, "Yanlıştan bir an önce dönülmeli ve de bu sene Muğlaspor'a hak ettiği destek verilmelidir" denildi.