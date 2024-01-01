  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'da tehlikeli hareketler! Ölüme davetiye çıkardılar

Bodrum'da tehlikeli hareketler! Ölüme davetiye çıkardılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendilerini hem de çevredekilerin can güvenliğini tehlikeye atan gençler o anları sosyal medyada da paylaştı.

DHA
Bodrum’da tehlikeli hareketler! Ölüme davetiye çıkardılar

Bodrum'un Konacık Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde bir grup motosikletli gencin trafikteki diğer sürücüleri ve kendi can güvenliklerini tehlikeye atarak ilerlemeleri cep telefonlarıyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerde, sürücünün arkasındaki kişi, metrelerce yüzüstü yatarak yolculuk yaptı. Aynı gencin başka bir görüntüde arkadaşının kullandığı motosiklete ters şekilde binip yolculuk yaptığı görüldü.

Üçüncü görüntüde ise bir motosiklet sürücüsünün motosikletine uzanarak yaptığı sürüş yer aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA