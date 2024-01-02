2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç lira? En düşük MTV ne kadar oldu? İşte detaylar ve MTV ilk taksit tarihi

2024 yılı MTV ödemeleri araç sahipleri tarafından araştırılıyor. MTV 2024 yılı için yüzde 58,46 oranında arttı. Peki 2024 MTV ödemesi ne kadar? MTV ödemesi ne zaman? İşte detaylar...
2024 yılı MTV ödemeleri araç sahipleri tarafından araştırılıyor. MTV 2024 yılı için yüzde 58,46 oranında arttı. Peki 2024 MTV ödemesi ne kadar? MTV ödemesi ne zaman? İşte detaylar...
Yeni yıldan itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rakamları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.
2024 MTV ÖDEMESİ NE KADAR ?
2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.
MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?
MTV yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. 1. taksit için son ödeme günü 31 Ocak, 2. taksit için son ödeme günü 31 Temmuz'dur.