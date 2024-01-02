  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç lira? En düşük MTV ne kadar oldu? İşte detaylar ve MTV ilk taksit tarihi

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç lira? En düşük MTV ne kadar oldu? İşte detaylar ve MTV ilk taksit tarihi

Milyonlarca araç sahibi 2024 yılının gelmesiyle birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle beraber MTV'nin bedeli belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MTV, 2024 yılında yüzde 58,46 oranında arttı. Peki, 2024 MTV ödemesi ne kadar, kaç lira olacak? Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemesi ne zaman? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

2024 yılı MTV ödemeleri araç sahipleri tarafından araştırılıyor. MTV 2024 yılı için yüzde 58,46 oranında arttı. Peki 2024 MTV ödemesi ne kadar? MTV ödemesi ne zaman? İşte detaylar...

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç lira? En düşük MTV ne kadar oldu? İşte detaylar ve MTV ilk taksit tarihi

Yeni yıldan itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rakamları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç lira? En düşük MTV ne kadar oldu? İşte detaylar ve MTV ilk taksit tarihi

2024 MTV ÖDEMESİ NE KADAR ?

2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç lira? En düşük MTV ne kadar oldu? İşte detaylar ve MTV ilk taksit tarihi

MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

MTV yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. 1. taksit için son ödeme günü 31 Ocak, 2. taksit için son ödeme günü 31 Temmuz'dur.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA