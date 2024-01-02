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Haberler Muğla Datça’nın gizemli mağarası! Keşfedilmeyi bekleyen gizli hazine: Tekesuyu

Datça’nın gizemli mağarası! Keşfedilmeyi bekleyen gizli hazine: Tekesuyu

Muğla'nın Datça ilçesinde, 15 yıl önce keşfedilen Tekesuyu Mağarası, 2019 yılında gerçekleştirilen ikinci haritalandırma çalışmasıyla tekrar gündeme geldi. Mağaranın 400 metrelik uzunluğu ve 7 metrelik derinliği, yapılan bu son haritalandırma ile daha detaylı bir şekilde ortaya çıktı. Eksik kolların tamamlanmasıyla mağaranın gizemli dünyası bir kez daha meraklılarıyla buluştu.

İHA
Datça’nın gizemli mağarası! Keşfedilmeyi bekleyen gizli hazine: Tekesuyu

Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce Mağara Araştırma Derneği Bursa Şubesi ekipleri tarafından ilk haritalandırılması yapılan, yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 7 metre derinlikteki Tekesuyu Mağarası'nda, 2019 yılında yapılan ikinci haritalandırma ile eksik kollar tamamlandı.

Datça'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kurucabük Alavara-Çakal koyları yolu üzerinde bulunan Tekesuyu Mağarası çok fazla tanınmasa da zaman zaman bölgeye yürüyüş amaçlı gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Çok fazla uzun sarkıtlara sahip olmayan, genellikle sütunların yer aldığı mağaranın iç kesimlerinde tavan bölümlerinde ağaç kökleri dikkat çekiyor.

İşin uzmanı olmayanların mağaraya giriş yapması ve mağara içinde gezmesinin tehlikeli sonuçlara neden olabileceği açıklanırken, mağara içindeki bazı sütunların kırılarak götürüldüğü açıklandı. Mağaranın oluşumu ile ilgili bilgi bulunmazken, mağaraya inmek isteyenlerin zeminde yer alan su nedeniyle mutlaka bot bulundurması gerekiyor.

Gezgin ve Doğa Araştırmacısı Muzaffer Özgen, Tekesuyu Mağarasını tesadüfen bulduklarını söyledi. Özgen, "Bursa Mağara Araştırma Derneği'nden 2008 yılında lastik botla bir müddet ilerliyorlar. Haritasını çıkarıyorlar. Mağarada 400 metre gidiyorlar. Birçok kollara ayrılan dal var, dar kanallar var. Hatta bazı yerlerden kafaları değmemesi için botun içine yatarak geçebiliyorlar ancak. Bu arkadaşlar Ağustos ayında sıcak olması nedeniyle girdikleri mağarada çok üşümüşler. 7 metre derinlik, 400 metre uzunluk varmış 2008 yılında. Tekesuyu Mağarası ismi nereden verildi bilmiyorum ama çobanlar, tekeler iniyordur. Çünkü su vardı aşağıda. Şimdi var mı bilmiyorum" dedi.

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