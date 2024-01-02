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Haberler Muğla Suç makinesi Muğla'da yakayı ele verdi

Suç makinesi Muğla'da yakayı ele verdi

Muğla'da suçlulara geçit vermeyen jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Yapılan operasyonda 7 ayrı suçtan aranması olan firari suçlu Bodrum'da yakayı ele verdi.

İHA
Suç makinesi Muğla’da yakayı ele verdi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında suçtan 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' gibi 7 ayrı suçtan 5 yıl, 9 ay, 15 gün karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.Ö. isimli şahıs Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanan H.Ö. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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