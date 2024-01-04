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Haberler Muğla Fethiye'de ölümlü kazaya karışıp serbest bırakılan sürücü tutuklandı

Fethiye'de ölümlü kazaya karışıp serbest bırakılan sürücü tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Önce serbest bırakılan ve sonrasında tekrar gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartılan sürücü bu kez tutuklandı.

İHA
Fethiye’de ölümlü kazaya karışıp serbest bırakılan sürücü tutuklandı

Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde 1 Ocak'ta Yasin İlban'a (29) çarpan otomobil sürücüsü İ.M.U.'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından İlban'ın ailesinin avukatı, Asliye Ceza Mahkemesine kararla ilgili itirazda bulundu. Başvurunun değerlendirilmesinden sonra yeniden gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde İ.M.U. idaresindeki 48 HZ 491 plakalı otomobil, 1 Ocak'ta kontrolden çıkıp ters şeride geçerek, yol kenarında motosiklet üzerindeki İlban'a çarpmış, kazada motosiklet sürücüsü İlban yaşamını yitirmişti.

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