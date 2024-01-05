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Haberler Muğla Katil koca tekrar hakim karşısında

Katil koca tekrar hakim karşısında

ERDOĞAN CANKUŞ
Katil koca tekrar hakim karşısında

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eşi Sevim Çet'i katledip, cesedini ormanlık alana bırakan Özgür Çet, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken, Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar da "En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

'BIÇAKLA ÖLDÜRDÜM'

Özgür Çet, eşi 2 çocuk annesi Sevim Çet'in 23 Ağustos 2022'de kaybolduğu ile ilgili polis ve jandarmaya başvuru yaptı. Bulunan cesedin Sevim Çet'e ait olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alınan eşi Özgür Çet, suçunu itiraf ederek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özgür Çet'in eşi Sevim Çet'i "Sürekli videolar çekip paylaştığı için tartıştık, bıçakla öldürdüm" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi

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