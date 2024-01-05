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Haberler Muğla Uyuşturucuyu gizledikleri yer şoke etti: 11 gözaltı

Uyuşturucuyu gizledikleri yer şoke etti: 11 gözaltı

Muğla'da zehir tacirlerine geçit vermeyen polis ekipleri yaptığı eş operasyonlarda 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslere yapılan baskın esnasında kargoyla gelen paketin içerisindeki ayakkabıya gizlenmiş esrar da ele geçirildi.

DHA
Uyuşturucuyu gizledikleri yer şoke etti: 11 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ve bugün il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 11 ayrı adrese yapılan baskınlarda 262 gram esrar ve 1 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'ine uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan, 2'sine uyuşturucu ticareti yapmaktan, 1'ine uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmaktan işlem yapıldı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. Öte yandan, yapılan baskınlarda bir kargo poşetindeki ayakkabının içerisine gizlenmiş halde, esrar bulundu

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