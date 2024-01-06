Bodrum’da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında bugün ve yarın düzenlenecek olan feribot seferinin, fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısı yaptı. Açıklamada, "Bölgemizin, 07.01.2024 (Pazar) gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Bölgemizin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, iç kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren 4 ila 6 derecelik azalması beklenmektedir. Rüzgârın, pazar ve pazartesi günleri güney ve batı yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (62-89 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada ise "6 Ocak'ta saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan Bodrum-Datça seferi ile 7 Ocak saat 15.00'da gerçekleştirilecek olan Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.