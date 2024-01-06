Muğla’da ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı!

Fethiye'de müzeye bağlı ören yerleri 2023 yılı ziyaretçi sayıları belli oldu. En çok ziyaret edilen ören yeri ise Kayaköy oldu.

Fethiye müzesine bağlı ören yerleri içerisinde Kayaköy, geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı turistten en çok nasibini alan merkez oldu. Birçok turist, deniz, kum ve güneşin yanı sıra geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentler ile buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için Fethiye ve Seydikemer'i tercih ediyor. Fethiye'de bulunan 5 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Kayaköy, 2022 yılında 61 bin 993 ziyaretçi sayısı ile yörede bulunan müze ve ören yerlerini geçmişti. 2023 yılında ise 100 bin 13 kişi ziyaret etti. Kayaköy'ü, Fethiye Körfezi manzarasında yer alan Amyntas Kral Mezarları izledi. 2022 yılında 32 bin 282 kişinin ziyaret ettiği Amynthas Kral Mezarlarını 2023 yılında 98 bin 607 kişi ziyaret etti.

Fethiye'deki müze ve ören yerlerini 2023 yılında toplamda 368 Bin 669 kişi ziyaret etti. Ziyaretlerden 9 milyon 998 bin 905 TL gelir sağlandı. Fethiye Müzesi'ne bağlı Kaunos Harabeleri'ni 62 bin 341 ziyaretçi, Seydikemer ilçesinin Yaka Mahallesi'ndeki Tlos Antik Kenti'ni 41 bin 86 kişi, Ölüdeniz Gemiler Koyu'ndaki Gemiler Adası'nı 28 bin 260, Seydikemer ilçesindeki Letoon Antik Kenti'ni 20 bin 087 kişi, Üzümlü Mahallesi'ndeki Pınara Antik Kenti'ni 7 bin 124 kişi, Kadyana'yı ise 2 bin 350 kişi ziyaret etti.