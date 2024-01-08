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Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı geldi. Yarın sabah saatlerinde başlayacak olan fırtınanın 10 Ocak Çarşamba akşamı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DHA
Meteoroloji’den Ege’ye fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, yarın günün ilk saatlerinde rüzgarın Ege Denizi'nin kuzeyinde, ardından genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50 km-75 km/saat ) ve 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğini duyurdu. Güney Ege'de de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın, 10 Ocak Çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilip, "Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluk üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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