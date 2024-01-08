Şoförden günler sonra acı haber

MUĞLA'DA kullandığı yolcu otobüsünde yolcusuyla çıkan kavgada düşüp başını yere çarpan Sabahattin Burçgün (64), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde, 28 Aralık 2023'te saat 10.30 sıralarında Kocaeli'nden Muğla'ya gelen yolcu otobüsünde, şoför Sabahattin Burçgün, muavin Berkay Öztürk (25) ve yolcu Adem Altuntaş (41) arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Altuntaş, Burçgün ve Öztürk'ü darbetti. Kavga sırasında Burçgün, düşüp, başını yere çarptı. İmam olan Adem Altuntaş tutuklandı. Altuntaş'ın savcılıktaki ifadesinde suçsuz olduğunu, şoför ve muavinin kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Sabahattin Burçgün ise önceki gün hayatını kaybetti.