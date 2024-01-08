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Haberler Muğla Uzman doktordan uyuz hastalığıyla ilgili önemli açıklama: Tedavisi kolaylaştı

Uzman doktordan uyuz hastalığıyla ilgili önemli açıklama: Tedavisi kolaylaştı

Son zamanlarda artan uyuz vakaları hakkında konuşan uzman doktor, hastalıkta geleneksel tedavi yöntemlerinin geçmişte kaldığını tedavinin artık daha kolay olduğunu açıkladı.

İHA
Uzman doktordan uyuz hastalığıyla ilgili önemli açıklama: Tedavisi kolaylaştı

Uyuz hastalığında önceki yıllarda geleneksel tedavi yöntemlerinin uygulandığı, günümüzde ise yeni çıkan ilaçların uyuz hastalığındaki parazitleri bulup felç ettiği ve tedavinin daha da kolaylaştığı açıklandı.

Uyuzda tedavinin kolaylaştığını belirten Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arslan Yürekli, "Uyuz hastalığı, yani skabiyes son zamanlarda polikliniklerimizde sıkça gördüğümüz bir hastalık. Bizler daha öncesinde bu hastalığın tedavisinde sadece sürme ilaçlar kullanıyorduk. Yani hasta boyundan aşağı bütün ilacı sürüyor ve belli bir süre bekliyordu. Artık tedavide elimiz daha güçlü, tedavide oral tabletler de kullanabiliyoruz. Ne yapıyor bu oral tabletler? Paraziti buluyor ve felç ediyor. Bu sayede paraziti öldürüyor, hastanın her yerine ilaç sürme gerekliliğini ortadan kaldırıyor, güvenle bu ilacı kullanabiliyoruz. Uyuz tedavisinde artık daha güçlüyüz" dedi.

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