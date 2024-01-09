Çocuk parkında market inşaatına protesto

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe ilçesindeki çocuk parkına Kent Market yapmak için inşaat başlattı. İnşaat nedeniyle parktaki ağaçların bazıları yerlerinden söküldü. 510 metrekare taban alanı ve 1020 metrekare inşaat alanına sahip olan projede market alışveriş alanı, depolar, otopark, sanal market alanı, servis girişi, tuvaletler, soyunma odaları planlandı. İnşaat tamamlandıktan sonra binanın bir zincir markete kiralanacağı iddia edildi. Çocuk parkında başlanan inşaata tepki gösteren bölge sakinleri, "Muğla'da başka yer mi kalmadı? Giderayak çocuk oyun parkını inşaat yapmak nedir?" ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri ve Menteşe Kent Konseyi üyeleri inşaatın başladığı çocuk parkında toplanarak projeyi protesto etti.

BÜTÜNLÜK VE DOKU BOZULDU

Menteşe Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Menteşe Evleri bölgesinde, yerleşime açıldığı günden beri park olarak kullanılan bölgenin bir bölümünde, büyükşehir belediye başkanlığınca, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmadan inşaat faaliyetine başlandığına dikkati çekildi. Açıklamada, ticari amaçlı (market inşası) olduğu anlaşılan çalışmanın kamuoyuna yansıması ve tepkilerin yükselmesine rağmen faaliyete devam edilerek iş makineleriyle park alanının dokusunun ve bütünlüğünün bozulduğu ifade edildi.

Gelişmelerin kaygıyla izlendiğinin altı çizilen açıklamada, "Menteşe Evleri Bölgesi kent merkezinin nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerinden biridir. Öte yandan bu bölgede, modern bir kentin olmazsa olmazı olarak tanımlanabilecek yeşil alan ve sosyal alanların ise bu nüfus yoğunluğu ile kıyaslandığında oldukça küçük ve kısıtlı olduğu, buna karşın yeterli ticari alan bulunduğu bilinmektedir. Nüfus yoğunluğu gözetilerek bir market ihtiyacı varsa bile bunun mevcut park ve yeşil alanı bozmadan plan değişikliği yapılarak başka bir bölgede yapılabileceği açıktır" ifadeleri kullanıldı.

'ÇOCUK BAKIM EVİ YAPILABİLİR'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kamu yararı gözetilmek isteniyorsa market yerine parkın içinde yapılacak bu alanın çocuk bakım evi, kreş gibi ailelere nefes aldıracak çocukların sosyalleşeceği bir alana dönüştürülmesi düşünülebilir. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda sürecin yürütülmesi için; kentin kentte yaşayanlarla birlikte yönetileceği bir kent yönetimi anlayışının mümkün olduğunu hatırlatarak, süreç içinde ilk yapılması gereken çalışmayı öneriyoruz."

'VATANDAŞ KARAR ALMA SÜRECİNE DAHİL EDİLMEDİ'

Açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başta mahalle muhtarı olmak üzere mahalle sakinlerini bilgilendirecek hiçbir çalışma yapmadan iş makineleriyle parka girdiğine vurgu yapıldı. "Ne oluyor?" sorularına açıklık getirilmeden faaliyete devam edildiğine de işaret edilen açıklamada, "Bizler, bu kentte yaşayanlar olarak yöneticilerin dillerinden düşürmedikleri 'Birlikte Yönetiyoruz' söylemlerini uygulamada görmek istiyoruz. Kent ve mahalle sakinlerinin karar alma süreçlerine dahil etmeden bu kenti birlikte yönetemezsiniz" denildi.