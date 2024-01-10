Önceliğimiz Bodrum’un susuzluğunu gidermek

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, ulaşım, tarım, imar, gençlerle ilgili vaatlerini anlattı. 25 yıldır Bodrum'da yaşadığını belirten Ayaydın, "İlk yapacağım iş, Bodrum'un susuzluğunu gidermek olacak. Altyapıyı çelik borularla döşeyeceğim. Üniversite öğrencilerinin ulaşımı için de hafif raylı sistem projem var" diye konuştu.

KANALİZASYON SORUNU

Ayaydın, Bodrum'da kanalizasyon sorunu olduğuna ve yağmur yağdığı zaman her tarafı sel aldığına vurgu yaparak, şöyle devam etti: "Trafik İstanbul'dan daha beter, yol yok. Her taraf çukur. Su yok, insanlar kullanacak suyu bile tankerle taşımaya başlıyor. Ben de bir Muğlalı olarak bu sorunları yaşamaya başladım. Sayın cumhurbaşkanımızın çağrısını kabul ettim. Bahçeli de olumlu görüşü olduğunu belirtti."

SU İÇİN 2 ETAPLI ÇÖZÜM

Ayaydın, Bodrum'un su sorununun acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek, "İlk yapacağım işlerden bir tanesi zaten susuz olan Bodrum'un susuzluğunu gidermek için geri kalan bütün bölümü çelik borularla döşeyeceğim. Bodrum'un yıllık içme suyu ihtiyacı 33 milyon metreküp. Şu andaki Geyik Barajı ve Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a gelen su miktarı yılda 19 milyon metreküp. Dolayısıyla 15 milyon metreküp ihtiyaç var. Su sorununu çözmek için 2 etapta gitmek lazım. Acil olarak mevcut su kaybı önlenmeli, denizden artıma yoluyla su elde etmek lazım. Bodrum Barajı projesinin süratle yürürlüğe sokulması gerekli" ifadelerini kullandı.

"ÇEVRE YOLU YAPILMALI"

Ayaydın,"Bodrum'da yazlığı olan bir insanın o trafikte çektiği çilenin haddi hesabı yoktur. Bodrum Çevre Yolu projesi yapılmalı. Bunu karayolları yapacak. Büyükşehir belediyesi de destek verecek. 9 kilometre antik kentin altından geçecek, hiçbir tarihi dokuya zarar vermeyecek. 9 kilometre tünel olacak. 2,5 saatte gidemediğiniz yere 15 dakikada gideceksiniz. 3 yılın altında yapılır" diye konuştu. Ayaydın, çocuklar için bütün mahallelerde güvenli parklar yapacağını da ifade ederek, modern, çağdaş halkın gidebileceği halk plajları yapacaklarını ve insanların rahatça denize girebileceğini aktardı.

ÖĞRENCİLER İÇİN HAFİF RAYLI SİSTEM

MUĞLA'NIN bir üniversite kenti olduğuna işaret eden Ayaydın, "Üniversite ile şehir merkezi arasında otobüsten başka ulaşım yok. Onların ulaşımını sağlayacak hafif raylı sistem projem var. Üniversite şehir dışında olduğu için üniversite etrafında sosyal donatı alanı yok. Üniversite etrafına sosyal donatı alanları yapmak lazım. Şehir hastanesinin etrafında bir tane eczane, lokanta yok. O hastanenin etrafına temel ihtiyaç giderlerini sağlayacak üniteler yapılmalı" diye konuştu.