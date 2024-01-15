CHP’li Gürün Muğla’da hiçbir sorunu çözemedi

YEREL seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, belediyecilikte sınıfta kaldı. Muğla hemen her yağışta, altyapı sorunuyla baş başa bırakıldı. Su baskınları, taşkınlar ve sellerle boğuştu. Bunun yanında fosseptik sorununu da çözemeyen Gürün yüzünden, tatilciler ilçelerde kokuya maruz kaldı. Turizmin göz bebeği yerlerde çevre düzenlemesini aylarca bitiremedi, hem tatilciler hem de turizm esnafı zarar gördü. Özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de ciddi su krizleri yaşandı. Halk susuzluktan kırılırken tonlarca su israf edildi. Toplu taşımaya ve taksi ücretlerine yüzde 51 zam geldi. Ulaşıma yapılan zamla birlikte Türkiye'de en pahalı ulaşımın olduğu il Muğla oldu.