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Haberler Muğla Muğla'da ele geçirildi! Roma dönemine ait...

Muğla'da ele geçirildi! Roma dönemine ait...

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ilçesinde T.D. isimli şahsın tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşarak, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Ekipler, Roma dönemine ait sütun, 3 ruhsatsız tüfek, 34 fişek ve 1 adet sahte 100 dolar ele geçirdi.

DHA
Muğla’da ele geçirildi! Roma dönemine ait...

Muğla'da, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait sütun ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ilçesinde, T.D.'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün sabah saatlerinde şüphelinin evine yapılan operasyonda, Roma dönemine ait sütun, 3 ruhsatsız tüfek, 34 fişek ve 1 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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