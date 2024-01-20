Muğla’da feci kaza! Genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşegül Baloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cüneyt Y. ise ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.