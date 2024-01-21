Alkollü sürücü hayatına mal oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gün saat 22.00 sıralarında Yalıkavak-Bodrum yolunda feci bir kaza yaşandı. Yalıkavak'tan Bodrum istikametine ilerleyen ve hatalı sollama yapan Bülent Demirci yönetimindeki hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Cüneyt Yıldız yönetimindeki motosikletle çarpıştı.Motosiklet yol kenarına savrulurken, hafif ticari araç ise yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra istinat duvarına çarparak durabildi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşegül Baloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cüneyt Yıldız ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

POLİS ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari sürücüsü Bülent Demirci'nin 1.36 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ayşegül Baloğlu'nun cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Demirci ise tutuklandı. Defnedilmek üzere Denizli'nin Tavas ilçesine gönderilen Ayşegül Baloğlu, ikindi namazına müteakip toprağa verildi.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde ise hızla gelen ve hatalı sollama yapan hafif ticari aracın, karşı şeride geçip motosiklete çarpıp daha sonra motosikleti ezdiği görülüyor.