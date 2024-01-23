Esrarengiz cesetler artıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahilde, uzuvları eksik bir kadın cesedi bulundu. Olay, Ekincik Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı.

ANTALYA'DA 8 CANSIZ BEDEN

Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedinin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.

6 gündür Antalya'da kıyıya vuran cesetlerin de sırrı henüz çözülemedi. Arka arkaya sahile vuran, bazı uzuvları eksik olan cesetlerin sayısı 8'e yükseldi.

Bunun üzerine Antalya Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 11 Aralık 2023 tarihinde yaklaşık 90 kişiyi taşıyan ve kaybolduğu bildirilen bir tekneye işaret edildi. Cesetlerin eşyalarının ve kıyafetlerinin Suriye malı olduğu belirtildi. Öte yandan önceki gün Hatay'da Asi Nehri tahliye kanalında erkek cesedi bulundu. Son bir hafta içerisinde ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı da 3'e yükseldi.

BİRİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Öteyuandan, Antalya'da son 6 günde sahile vuran 8 cansız bedenden 1'inin 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen haberle adeta yıkılan baba Osman Elmas, "Acımla baş başayım. Rabbime şükürler olsun Mervem'in mezarını çok görmedi bize" dedi.

Üniversite eğitimi alabilmek için İstanbul'dan Antalya'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 18 gündür haber alınamıyordu. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park'ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürmüştü.