Katil takım giydi hakim ağır giydirdi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde iki çocuk annesi olan eşi Sevim Çet'i (35) öldürerek ormanlık alana attığı suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Özgür Çet (44) ile ilgili davada karar çıktı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasında takım elbise giyip kravat takan cani koca, cinayeti çocuklarının geleceğini düşündüğü için işlediğini söyledi.

İNDİRİM ALMAYA ÇALIŞTI

KATİL koca, savunmasında eşi ile tartışmalarının giyim tarzı, sosyal medya platformu Tiktok'ta videolar paylaşması ve eşinin arkadaşlarından kaynaklandığını iddia ederek, 'Bana olay günü çocukların senden olduğuna emin misin dedi' sözleriyle ağır tahrik indirimi almaya çalıştı. Ancak Çet'in cezasında en ufak bir indirime gitmeyen hakim, katil kocayı ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti.

Duruşma sonrası konuşan acılı anne Emine Kaçar, "İndirim almak için her şeyi yaptı. Hayatında hiç takım elbise giymeyen adamın haline bakın. Kızımı öldürdü, cezaevinde çürüsün" dedi.

Fethiye'de geçtiğimiz yıl ormanlık alanda bulunan cesedin Sevim Çet'e ait olduğu belirlenmiş, eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet, ifadesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etmişti.