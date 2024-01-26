Ayaydın: Büyükşehir kaçak yapıya teşvik etti

AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulundu, muhtarlarla bir araya geldi. Ayaydın, odalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edeceklerini belirtti. Ayaydın, Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın da hazırlıklarını tamamladığını, 5 yıl sonra yeniden Marmarislilerin karşısına çıktığını aktarırken, "İkimiz el ele vereceğiz, Marmaris'i uçuracağız" dedi. Mahallelerin sorunlarını çözmek için çalışacağını belirten Ayaydın, "İmar sorunlarınızı biliyorum. Şehir merkezi ve mahallelerde imar sorununu yaşıyoruz. Büyükşehir imar sorunlarınızı çözmediği için sizleri kaçak yapıya teşvik etti. Kaçak yapılar çığ gibi büyüdü. Muğla'nın en büyük sorunu haline geldi. Büyükşehir Belediyesi görevini zamanında yapsaydı bu kaçak yapılar olmayacaktı. İmar planlarını süratle yapmamız lazım" dedi.