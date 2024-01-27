Acılı babanın isyanı: Hukukun gücünü istiyorum

Muğla'da 2010 yılında turizmci Ahmet Bayer'e ait villanın balkonundan düşüp ölen manken Aslı Baş'ın (32) babası Mehmet Baş (76), öldürüldüğünü ileri sürdüğü kızı için 14 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyledi. Sanıklar hakkındaki beraat kararının Yargıtay'da olduğunu aktaran Baş, "Bu mücadeleyi verirken kızım geri gelmeyecek. Güçlünün adaleti değil, adaletin, hukukun gücünü istiyorum" ifadelerini kullandı.

DELİLLERİN DEĞİŞTİĞİ VURGUSU

2003 yılında 'Miss Model Of Turkey' yarışmasında 1. olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da saat 02.30 sıralarında villanın 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Ahmet Bayer ile oğulları Hakan (36) ve Volkan Bayer (34) ve yanlarında çalışan Murat Umirov (45) hakkında dava açıldı. 36. duruşmada tutuksuz 4 sanığın beraatine karar verildi. Baba Mehmet Baş, davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda delillerin yok edilip, değiştirildiği vurgulandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Aralık 2020'de kararı onadı. Bu kararın ardından Mehmet Baş, 2021 yılında dosyayı Yargıtay'a taşıdı.