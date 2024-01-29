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Haberler Muğla Bodrum’da fırtına! Feribot seferleri iptal edildi, balıkçılar uyarıldı

Bodrum’da fırtına! Feribot seferleri iptal edildi, balıkçılar uyarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, denizlerde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri iptal edildi. Yetkililer balıkçılara denize açıklamayın uyarısı yaptı.

DHA
Bodrum’da fırtına! Feribot seferleri iptal edildi, balıkçılar uyarıldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren Bodrum'un kuzey bölgeleri Yalıkavak, Göltürkbükü ve Torba sahillerinde fırtına etkili oldu.

Fırtınanın hızı saatte 70 kilometreye ulaştı. Yalıkavak Koyunbaba sahiline dalgalar vurdu. Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Torba sahilinde dalgalar nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Öte yandan, yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri hava şartlarına bağlı olarak iptal edildi.

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