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Haberler Muğla Genç kadının cansız bedeni kaldığı apartta bulundu

Genç kadının cansız bedeni kaldığı apartta bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde günübirlik temizlik işlerine giden 35 yaşındaki kadın, kaldığı apart odasında ölü olarak bulundu. Genç kadının cesedini görevliler buldu.

İHA
Genç kadının cansız bedeni kaldığı apartta bulundu

Muğla'nın Marmaril ilçesinde Armutalan Mahallesi'ndeki bir apart otelde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, temizlik görevlisi olarak günübirlik işlere gittiği öğrenilen Gülnare Dober'den (35) haber alamayan yakınları durumu otel yetkililerine haber verdi. Apart odasının kapısı açılarak içeri girildiğinde genç kadını hareketsiz halde bulan görevliler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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