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Haberler Muğla Muğla’da Kapan operasyonunda 9 tutuklama

Muğla’da Kapan operasyonunda 9 tutuklama

OSMAN AKÇA
Muğla’da Kapan operasyonunda 9 tutuklama
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın'da önceki gün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 82 personelin katıldığı 'Kapan' adı verilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 12 adet sentetik ecza ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Kocakilit (29), kardeşi Mert Kocakilit (27), Ali Çamcı (36), kuzeni Emrah Çamcı (27), Ahmet Sarıhan (29), İbrahim Acar (32), Mustafa Celal Şimşek (27), Oğuz Top (34) ve Serkan Demircan (34) tutuklandı.
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