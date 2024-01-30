Acılı ailenin isyanı: Mezarları bile yok

YAKLAŞIK bir yıl önce Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem felaketi sonrası, Hatay'da 8 katlı İlke Apartmanında polis oğlu, ikiz torunu ve gelini yıkılan evlerinin enkazı altında kaldı. Fethiyeli Koyuncu ailesi DNA örneği verilmesine rağmen mezarları bile bulunamayan evlatları için yemekli Mevlid-i Şerif okuttu. Acılı baba Mehmet Emin Koyuncu, "Depremde ev yerle bir olmuştu. 14 saat sonra vardık. Bir hafta aradık. Cenazelerini ve herhangi bir parçasını bile bulamadık. DNA örneği de verdik. Depremden beş ya da altı ay sonra çocuklarımızı nüfustan düşürdüler. Acılarını hala yaşıyoruz. Sadece bir mezarlarının gösterilmesini istiyoruz" dedi.

HİÇBİR İZE RASTLANMADI

DEPREMZEDELERDEN Fethiyeli Mehmet Emin Koyuncu da Reyhanlı'da görevli olan polis memuru oğlu, gelini ve ikiz torunlarından yaşanan depremin ardından haber alamayınca, Hatay Reyhanlı'ya giderek apartmanın enkazının kaldırılmasını sağlamıştı. Oğlu ile depremden iki gün önce telefonla konuştuğunu anlatan Mehmet Emin Koyuncu, "O günden bu yana sesini özledim. Oğlum, deprem gecesi maç izlemiş, bir saat sonra da deprem olmuş. Enkaz kaldırıldıkça bazı eşyalara ulaştık. Oğlumun silahını, torunlarımın oyuncaklarını bulduk. Bunların dışında bir iz maalesef bir yıl geçti hala ortada yok" dedi.