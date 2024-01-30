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Haberler Muğla Ormanda kaybolan adam hala aranıyor

Ormanda kaybolan adam hala aranıyor

OSMAN AKÇA
Ormanda kaybolan adam hala aranıyor

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları 30 gündür sürüyor. Mantar toplamak için Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan İsa Çiftçi'nin (65) bulunması için AFAD koordinesinde, ekipler arama çalışmasına devam ediyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşmüş olma ihtimaline karşı bölgedeki bütün havuzlarda arama yaptı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kayıp kişinin bulunması için 30 gündür 550 personelin 144 araç ile arama kurtarma çalışmalarında görev aldığı öğrenildi.

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