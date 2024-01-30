  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Temizlik görevlisi apartta ölü bulundu

Temizlik görevlisi apartta ölü bulundu

OSMAN AKÇA
Temizlik görevlisi apartta ölü bulundu
MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde genç bir kadın apart odasında ölü bulundu. Olay, Armutalan Mahallesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik görevlisi olarak günübirlik işlere gittiği öğrenilen Gülnare Dober'den (35) haber alamayan yakınları durumu otel yetkililerine haber verdi. Apart odasının kapısı açılarak içeri girildiğinde genç kadını hareketsiz halde bulan görevliler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi ardından belli olacağı öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA