Temizlik görevlisi apartta ölü bulundu

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde genç bir kadın apart odasında ölü bulundu. Olay, Armutalan Mahallesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik görevlisi olarak günübirlik işlere gittiği öğrenilen Gülnare Dober'den (35) haber alamayan yakınları durumu otel yetkililerine haber verdi. Apart odasının kapısı açılarak içeri girildiğinde genç kadını hareketsiz halde bulan görevliler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi ardından belli olacağı öğrenildi.