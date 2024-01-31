AK Parti Muğla İl Başkanı Avukat Gültekin Akça; Yatağan, Menteşe ve Dalaman ilçelerine CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından caddelerde yapılan altyapı ve yol çalışmalarının bir türlü tamamlanamamasına tepki gösterdi.

OLUMSUZ ETKİLİYOR

AKÇA, "Yıl bitti yollar bitmedi. Yağışlı havalarda caddeler çamur deryasına dönüşüyor. Ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor, özellikle esnaflar iş yapamamaları sebebiyle bu durumdan oldukça şikayetçi. Bu Muğla'daki mevcut CHP belediyeciliğinin en bariz örneği" dedi. İl Başkanı Akça, yaptığı yazılı açıklamada, her yerleşim yeri için alt yapı ve yol çalışmalarının bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Düzenli bir altyapı çalışmasının kentin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyeceğine dikkati çeken Akça, "Ancak, yapım çalışması aşaması kentte yaşayan insanların günlük yaşamını olumsuz etkileyecek kadar uzun sürmemeli. Yerel yönetimler, çalışma yapılacak güzergah ile ilgili planlama ve koordinasyonu önceden planlayarak çalışmanın hızlı bir şekilde tamamlanması sağlamalıdır" diye konuştu.