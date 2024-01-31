"MUSKİ müdürü masasını toplasın"

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Muğla'nın birikmiş dertlerinin çok olduğunu ancak herkesin ortak şikayetinin Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) olduğunu söyledi.

'MUĞLA KAZANACAK'

MUSKİ'NİN herkesi bezdirmiş durumda olduğuna vurgu yapan Ayaydın, seçildiği takdirde ilk işinin MUSKİ müdürünü görevden almak olacağını, işini liyakatla, hakkıyla yapanla derdi olmadığını dile getirdi. Ayaydın, 5 bine yakın büyükşehir çalışanını bulunduğunu belirterek, "Çalışanların maaşlarını yükselteceğim. MUSKİ müdürünü görevden alacağım. Neden mi? Su altyapısını DSİ'den almışlar, tek bir yatırım yapmamışlar. Bırakın yeni yatırımı, mevcudu bile koruyamamışlar. Bakım onarımını ihmal etmişler" dedi.

Öte yandan Ayaydın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Yaklaşık 1 aydır Muğla'nın ilçelerini karış karış gezen Ayaydın, sorunları yerinde görerek, gelen şikayetleri rapor haline getirdi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Ayaydın, Muğla ile alakalı sorunları iletme fırsatı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'ya değer veren bir lider olduğunu belirten Ayaydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan denizlerin temizliği için acil yardım talebinde bulundum. ÖSöğüt-Seydikemer yolunun acilen yapılması için de destek istedim. Kazanan Muğla olacak" dedi.