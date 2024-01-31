Sıla’yı öldüren sürücü tekrar yargılanacak

MUĞLA'DA otomobili ile yaya geçidinde Sıla Akgül'e (15) çarparak ölümüne neden olan Tolga Yağcı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasını 24 ay taksitle ödenmek üzere 24 bin 300 lira para cezasına çeviren tutuksuz sanık Tolga Yağcı (29), dosyanın istinafta bozulması üzerine yeniden yargılanacak.

Kaza, 14 Aralık 2022'de saat 08.00 sıralarında Muğla- Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yağcı'nın kullandığı otomobil, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan Sıla Akgül'e çarptı.

TAHLİYE KARARI

GÖZALTINA alınan otomobil sürücüsü Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sıla'nın cenazesi ise Menteşe'de Akgedik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yağcı, ilk duruşmada, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Savcı, mütalaasında olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle otomobil sürücüsü Yağcı'nın 'asli kusurlu' olduğu, ölen Akgül'ün ise kusurunun bulunmadığını belirtti. Hakim, verilen hapis cezasını para cezasına çevirerek, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasını hükmetti.

Bunun üzerine karar istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Yağcı'ya verilen cezayı az bularak yeniden yargılanmasına karar verdi.