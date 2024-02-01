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Haberler Muğla Traktör kazasında can verdi

Traktör kazasında can verdi

MURAT YALÇIN
Traktör kazasında can verdi
MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde Halil Köroğlu'nun (49) kullandığı traktör yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücü Köroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu olarak bulunan eşi Zeliha Köroğlu (41) ise yaralandı. Zeliha Köroğlu, hastanede tedavi altına alındı.
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