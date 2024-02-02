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Haberler Muğla Milas'ta bir genç başından vuruldu

Milas'ta bir genç başından vuruldu

ÖMER KUNDAKÇI
Milas’ta bir genç başından vuruldu
MUĞLA'NIN Milas ilçesinde bir şahıs başından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Olay, Gümüşlük Mahallesi Küçükler Caddesi üzerinde yer alan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Güray Karataş, yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Karataş'ın silahla kendi hayatına son verdiği üzerinde duruluyor.
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