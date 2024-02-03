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Haberler Muğla Muğla'da hayrete düşüren görüntü! Dev ekran televizyonu motosikletle taşıdılar

Muğla'da hayrete düşüren görüntü! Dev ekran televizyonu motosikletle taşıdılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gelen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Motosikletteki 2 kişi 70 inçli televizyonu herhangi bir güvenlik önlemi almadan 2 kilometre boyunca taşıdı. O tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Muğla’da hayrete düşüren görüntü! Dev ekran televizyonu motosikletle taşıdılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında motosikletteki sürücü ile arkasındaki yolcunun 70 inçlik televizyon taşıdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Sürücü ve yolcunun kask takmadıkları görüldü. Görüntülerde, yolcunun bir eliyle motosikleti, diğer eliyle de televizyonu tuttuğu görüldü. Motosikletteki yaklaşık 2 kilometre süren tehlikeli yolculuk, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde son buldu.

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